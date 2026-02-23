Stefan Ranstrand wird sich an der kommenden Generalversammlung aus privaten Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Für ihn soll an der kommenden Generalversammlung die Amerikanerin Karina Rigby in das Gremium gewählt werden. Sie verfügt laut Belimo über mehr als 25 Führungserfahrung in globalen Industrieunternehmen und war unter anderem für die Eaton Corporation oder für Siemens tätig.