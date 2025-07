Den Umsatz steigerte Belimo um 18,6 Prozent auf 561,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. In Lokalwährungen ergab sich ein Plus von 20,6 Prozent. Mit einem Wachstum von knapp 24 Prozent war Belimo im ersten Quartal bereits sehr gut ins Jahr gestartet.