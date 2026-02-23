Für das Geschäftsjahr 2026 wird mit einer weiterhin soliden Nachfrage nach Feldgeräten sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung bestehender Gebäude gerechnet. So stellt das Unternehmen ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren Zehn-Prozent-Bereich in Aussicht sowie eine EBIT-Marge von «voraussichtlich» über 20 Prozent.