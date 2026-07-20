Eine konkrete Prognose für das Umsatzwachstum macht das Unternehmen nicht, schreibt dazu aber: «Im Vergleich zum ersten Halbjahr wird das Umsatzwachstum im Jahresvergleich - gemessen in Lokalwährungen - durch einen zunehmenden Basiseffekt sowie die Annualisierung von Preismassnahmen beeinflusst.» Im Februar wurde für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren Zehn-Prozent-Bereich in Aussicht gestellt.