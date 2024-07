Der Umsatz legte um 5,6 Prozent auf 473,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In Lokalwährungen ergab sich gar ein Plus von 9,7 Prozent. Dabei legten alle drei Marktregionen in Lokalwährungen zu, wobei sich Amerika mit einem Plus von knapp 18 Prozent am stärksten entwickelte.