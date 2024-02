Investitionsprogramm «voll auf Kurs»

Das laufende Investitionsprogramm (1,5 Mrd. zwischen 2021 und 2025) habe derweil weitere Meilensteine erreicht, so Bell. Im Berichtsjahr wurde ein neues Tiefkühl-Center in Betrieb genommen. Und auch die weiteren Modernisierungs- und Ausbauprojekte befänden sich «zeitlich und finanziell auf Kurs». Die neue Infrastruktur sei «strategisch bedeutsam, denn sie stärkt die Technologische Führungsposition, sichert das Kerngeschäft in der Schweiz und damit die Ertragskraft für die Zukunft», so der CEO.