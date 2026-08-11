Zuversicht für Gesamtjahr

Für das Gesmatjahr 2026 erwartet Bell einen EBIT von 180 bis 195 Millionen Franken. Zudem dürften die Investitionen mit rund 300 Millionen Franken tiefer ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Das Volumen könne vollständig aus dem eigenen Cashflow finanziert werden, heisst es. Für das zweite Halbjahr erwartet das Management, dass sich die operativen Fortschritte in einer soliden Geschäftsentwicklung fortsetzen.