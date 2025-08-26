Nebst dem bisherigen Geschäftsbereich Finanzen und Services wird er auch den Bereich IT leiten. Diese werden neu zusammengeführt. Friedli arbeitet seit mehreren Jahren als CIO bei Bell und war davor in verschiedenen Führungsfunktionen für Swisscom tätig.

Er ersetzt den ehemaligen Finanzchef Xavier Buro, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen bereits per Ende April verlassen hat. Die Aufgaben des CFO wurden interimistisch auf verschiedene Stellen des Unternehmens aufgeteilt.

