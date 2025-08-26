Er ersetzt den ehemaligen Finanzchef Xavier Buro, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen bereits per Ende April verlassen hat. Die Aufgaben des CFO wurden interimistisch auf verschiedene Stellen des Unternehmens aufgeteilt.
(AWP)
Die Bell Food Group hat einen neuen Finanzchef gefunden. Sven Friedli wird die Aufgabe per 1. September 2025 übernehmen.
Er ersetzt den ehemaligen Finanzchef Xavier Buro, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen bereits per Ende April verlassen hat. Die Aufgaben des CFO wurden interimistisch auf verschiedene Stellen des Unternehmens aufgeteilt.
(AWP)
|Name
|Aktuell
|+/-%
CHFSWX
|251.50
17:30:47
|+1.00%
–
|–
–CHFSWX
|591.50
17:30:47
|0.00%
–