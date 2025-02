Der Nettoumsatz stieg um 4,7 Prozent auf 4,73 Milliarden Franken, wie der zur Coop-Gruppe gehörende Fleischverarbeiter und Convenience-Spezialist am Donnerstag mitteilte. Organisch bzw. währungsbereinigt lag das Plus bei 5,7 Prozent. Das Absatzvolumen legte mit einem Plus von ebenfalls 5,7 Prozent etwas deutlicher zu als der Umsatz.