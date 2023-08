Auch die Wettterverhältnisse hätten einen grossen Einfluss auf das Konsumverhalten und die Rohstoffbeschaffung gehabt. Ausgiebiger Regen im Frühjahr hat demnach den Start in die Grillsaison in der Schweiz getrübt, viel Sonnenschein ab Mitte Mai konnte dies dann aber grösstenteils wieder ausgleichen, was zu einer "insgesamt guten Grillsaison" geführt habe. Früchte und Gemüse seien derweil in Bezug auf Menge und Qualität aufgrund des unbeständigen Wetters herausfordernd in der Beschaffung gewesen, betont Bell zudem.