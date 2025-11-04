Optimierung des Geschäftsbereichs Eisberg

Schliesslich wird auch in Österreich der Betrieb des Geschäftsbereichs Eisberg optimiert. Dieser ist unter anderem auf frische Schnittsalate spezialisiert. Nach dem Verkauf der Produktionsstandorte in Polen, Ungarn und Rumänien werde der Standort Marchtrenk in Österreich auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) fokussiert. Damit würden Teile der Infrastruktur sowie spezifische Anlagen nicht mehr benötigt, schreibt Bell.