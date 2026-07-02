Mit dem frühzeitig vorbereiteten Wechsel will der Vermögensverwalter Kontinuität bei Investmentprozess, Anlagephilosophie und Kundenbetreuung sicherstellen. Claes sei seit mehr als drei Jahren Senior Analystin im Healthcare Funds & Mandates Team und damit bereits eng in den Investmentprozess beider Strategien eingebunden gewesen.