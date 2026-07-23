Die verwalteten Vermögen sanken per Ende Juni 2026 gegenüber Ende 2025 um 8,7 Prozent auf 4,8 Milliarden Franken, was auf Nettomittelabflüsse von rund 490 Millionen Franken zurückzuführen ist. Diese Abflüsse spiegelten die anhaltende Rotation der Anleger in den Technologiesektor sowie den Verkauf des Healthcare Trust im Rahmen der Verkleinerung des britischen Geschäfts wider, der allein 112 Millionen Franken ausmachte.