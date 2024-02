Die Ergebnisse für das zweite Halbjahr 2023 seien aufgrund niedrigerer Erträge aber überraschend schwach ausgefallen, so der Experte. Er kürzt in der Folge seine Prognosen. Gleichzeitig sieht er gute Chancen auf einen Neuanfang. So rechnet der Analyst der Deutschen Bank mit einer Erholung der Kundenaktivitäten und wieder zunehmenden Nettozuflüssen. Auch eine Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe hält er für plausibel. Die Aktie sei aus historischer Sicht sowie im Vergleich zur Konkurrenz unterbewertet, schreibt er weiter.