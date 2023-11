Es besteht eine Milliardenlücke

Signa Prime wiederum, der die prominentesten Projekte vom Berliner KaDeWe über Selfridges in London bis hin zum Hamburger Bauprojekt Elbtower gehören, hat in den letzten Tagen Investoren angesprochen, weil sie noch in diesem Jahr 500 Millionen Euro benötigt, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, heisst es bei Insidern, die in die Gespräche involviert sind. Im ersten Halbjahr 2024 braucht Signa Prime weitere 1,5 Milliarden Euro, hiess es.