In welcher Region ist das Benzin billiger?

Dabei gibt es viele Ausreisser nach unten. In einigen Tankstellen in der Ostschweiz, im Kanton Zürich und in der Nordwestschweiz kostet das Benzin sogar nur 1.56 Franken. In der Zentralschweiz findet man den günstigsten Preis um die 1.60 Franken. In Graubünden, dem Wallis und in der Romandie zahlen Autofahrerinnen an der billigsten Tankstelle 1.65 Franken. Die Benzinpreis-Karte des TCS liefert eine Übersicht.