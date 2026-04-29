Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent lag am Mittwochmorgen bei rund 112 Dollar, vor fünf Tagen waren es noch 9 Dollar weniger. Im Zuge des Konflikts im Nahen Osten und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von etwa 70 Dollar zeitweise auf bis zu 120 Dollar verteuert.