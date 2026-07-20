Nachdem die Treibstoffpreise erst in der vergangenen Woche deutlich angezogen hatten, sind sie innert weniger Tage nochmals um rund 5 Rappen je Liter gestiegen. Damit bewegen sich die Preise wieder in der Nähe der Höchststände vom Frühjahr. Grund ist vor allem die neue Eskalation im Nahen Osten. Gleichzeitig bleiben weitere Kostentreiber wie der tiefe Rheinpegel bestehen.