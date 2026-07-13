Ölpreise gestiegen

Auch die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Angriffswelle des US-Militärs im Iran zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im September legte bis am Mittag um 2,1 Prozent auf 77,60 Dollar zu. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht auf vergangenen Mittwoch wieder aufflammten.