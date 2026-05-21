Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent lag am Donnerstagmorgen bei knapp 106 Dollar, das sind rund 6 Dollar weniger als zu Wochenbeginn. Im Zuge des Konflikts im Nahen Osten und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von etwa 70 Dollar zeitweise auf bis zu 126 Dollar verteuert.