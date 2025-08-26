Nach Erkenntnissen ukrainischer Open-Source-Beobachter nehmen die Russen zwei Dörfer in der südöstlichen Region Dnipropetrowsk ein. Die Region gehört nicht zu den fünf, die Russland bereits für sich beansprucht.
Das ukrainische Militär weist eine vollständige Einnahme der Orte zurück. Russische Truppen seien in die Orte eingedrungen und versuchten, sich dort festzusetzen, sagt ein Militärsprecher. Die eigenen Truppen kämpften darum, ihre Stellungen zu halten.
Das russische Verteidigungsministerium hatte die Eroberung der beiden Dörfer bereits gemeldet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vorstoss im vergangenen Monat als Versuch bezeichnet, einen Propagandaerfolg zu erzielen.
Die russische Flugabwehr hatte zuvor nach Angaben der Regierung in Moskau in der Nacht zu Dienstag 43 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Russland gibt nur bekannt, wie viele feindliche Drohnen abgeschossen wurden, nicht wie viele die Ukraine insgesamt auf Ziele in Russland abgefeuert hat.
(Reuters)