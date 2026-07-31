Zu den Kritikern weltweit gehörte auch der Chelsea-Coach Xabi Alonso: «Ich denke, Fussball muss für die Menschen da sein und darf nicht in privaten Händen liegen. Genau so lieben wir ihn, und wir haben eine grossartige Weltmeisterschaft erlebt.» Besonders drastische Worte wählte der ehemalige Freiburger Bundesligatrainer Christian Streich in einem Interview mit Sky: «Was bei der FIFA abläuft, das ist hochgradig korrupt. Das sind einfach mafiöse Strukturen. Das weiss eigentlich jeder. Und dann muss es auch ausgesprochen werden. Das ist Mafia-Gehabe, was da abläuft.»