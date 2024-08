Bereits 60 Finanzinstitute oder 95 Prozent des Schweizer Kundenzahlungsverkehrs sind am «Tag eins» nach der Lancierung an das System angeschlossen, wie die Schweizerische Nationalbank SNB und der Börsenbetreiber SIX am Mittwoch mitteilen. Bis 2026 soll das Zahlungssystem vollständig ausgerollt sein.