Total verfügten 57 Prozent der Jugendlichen über eine gesicherte Anschlusslösung für die Zeit nach den Sommerferien, heisst es im vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation am Donnerstag veröffentlichten Nahtstellenbarometer. Die rund 98'000 Jugendlichen, die im Frühjahr 2026 vor der Ausbildungswahl stehen, seien teilweise an mehreren Anschlusslösungen interessiert.