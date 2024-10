Die Aktien von Comet haben schwierige Wochen hinter sich. Vom Zwischenhoch bei 336,50 Franken per Ende September fielen sie auf unter 280 Franken. Am Mittwochvormittag haben sie unmittelbar nach der Börseneröffnung auf über 295 Franken angezogen; sie gaben dann aber wieder nach, bewegen sich im frühen Handel aber noch immer in der Gewinnzone.