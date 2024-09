Die Genussscheine des Pharmaunternehmens Roche ziehen am Donnerstagvormittag 0,22 Prozent auf 269 Franken an; kurz nach Börsenstart hatten sie die 270-Franken-Marke überquert. Der Aufwärtstrend der vergangenen Tage setzt sich somit insgesamt fort. Dies, nachdem die Roche-Scheine am Montag bei 264 Franken aus dem Handel gegangen waren. Vom 52-Wochen-Hoch, das Anfang September bei über 288 Franken erreicht wurde, sind die Basler allerdings noch mehr als sechs Prozent entfernt.