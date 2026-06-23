Zu anderen Schlüssen ist der verantwortliche Analyst der US-Bank JPMorgan vor wenigen Tagen gekommen. Er rechnet mit erhöhten Investitionen in Technologie, Personal und Marketing. Diese dürften seiner Meinung nach die Profitabilität in den kommenden Jahren belasten und den Spielraum für Margenverbesserungen begrenzen. Folglich nahm der Experte das Rating auf «Neutral» von «Overweight» zurück. Das Kursziel senkte er auf 28 von 36 Franken.