Berenberg senkte das Rating für die Namenaktie von Lindt & Sprüngli sowie für den Partizipationsschein auf «Sell» von «Hold» und reduzierte die Kursziele auf 108'770 von 114'490 Franken beziehungsweise auf 10'877 von 11'450 Franken. Zwar könne die Premiumpositionierung des Schokoladenherstellers einen Teil des Gegenwinds abfedern. Dies reiche jedoch nicht aus, um die erwarteten Volumenrückgänge zu kompensieren.