Grund für die relative Stärke sind eine Kurszielerhöhung von 145 auf 167 Franken der Privatbank Berenberg bei gleichzeitiger Bestätigung der Kaufempfehlung. Die Aktie habe sich zuletzt besser entwickelt als der Gesamtmarkt, was teilweise auf ihre Funktion als vergleichsweise sicherer Hafen in einem volatilen Umfeld zurückzuführen sei, so die Privatbank. Seit Jahresbeginn avancieren die PSP-Titel um 13 Prozent, auf Sicht von zwölf Monaten beläuft sich das Plus auf über 16 Prozent. Damit schlagen sie den SPI über weite Strecken deutlich.