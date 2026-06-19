Die ⁠Ersetzung des Bankvorstands durch einen Sonderbeauftragten ist die schärfste personelle Massnahme, die die BaFin ‌treffen kann. Im vergangenen Jahre hatte sie zwar acht Sonderbeauftragte in deutsche Banken entsendet, die meisten von ihnen allerdings nur mit dem Auftrag, ‌Massnahmen der BaFin dort zu überwachen. Zuletzt hatten zwei Sonderbeauftragte - ​einer von ihnen Horf - bei der Volksbank Düsseldorf-Neuss für 15 Monate den Vorstand ersetzt, nachdem die Bank in mehrere Skandale verwickelt war.