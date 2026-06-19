Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat bei der traditionsreichen Hamburger Privatbank Berenberg einen Führungswechsel erzwungen und zwei Sonderbeauftragte als neue Chefs eingesetzt. Einer von ihnen ist der langjährige Berenberg-Chef Hans-Walter Peters, der 2021 in den Ruhestand gegangen war, wie das Institut am Freitag mitteilte. Der zweite Sonderbeauftragte ist Michael Horf, früher Vorstand der Degussa Bank.
Sie ersetzen das Führungstrio aus Hendrik Rehmer (seit 2008), David Mortlock und Christian Kühn (beide seit 2020), die als persönliche haftende Gesellschafter fungierten. Ihre Befugnisse als Mitglieder der Geschäftsleitung ruhten derzeit, bestätigte ein BaFin-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.
Grund für die Entsendung der beiden Sonderbeauftragten seien Hinweise auf mögliche Verstösse gegen die Grundsätze guter Unternehmensführung (Corporate Governance), die während der Prüfung des Jahresabschlusses für 2025 aufgetaucht seien, teilte Berenberg mit. «Dies betraf insbesondere bestimmte Markttransaktionen, bei deren Aufklärung die nötige Transparenz fehlte.» Peters betonte, das Kundengeschäft sei davon nicht berührt gewesen, Kunden seien nicht geschädigt worden. «Dieser Schritt ist nötig, da für Berenberg Integrität einen zentralen Wert darstellt.»
Das Geschäftsmodell stehe nicht in Frage, es habe sich über Jahrzehnte bewährt, sagte Horf. Unter Riehmer hatte Berenberg vor allem das Innvestmentbanking auch im Ausland ausgebaut und sich mit Börsengängen und Aktienplatzierungen profiliert.
Finanziell attestierte Peters Berenberg Stabilität. Für das abgelaufene Jahr sei mit einem Gewinn in der Grössenordnung von 20 Millionen Euro zu rechnen. 2024 waren es allerdings noch 81,6 Millionen. Das erste Halbjahr 2026 werde die Bank mit einem Ergebnis von rund 40 Millionen Euro abschliessen, sagte Peters.
Die Ersetzung des Bankvorstands durch einen Sonderbeauftragten ist die schärfste personelle Massnahme, die die BaFin treffen kann. Im vergangenen Jahre hatte sie zwar acht Sonderbeauftragte in deutsche Banken entsendet, die meisten von ihnen allerdings nur mit dem Auftrag, Massnahmen der BaFin dort zu überwachen. Zuletzt hatten zwei Sonderbeauftragte - einer von ihnen Horf - bei der Volksbank Düsseldorf-Neuss für 15 Monate den Vorstand ersetzt, nachdem die Bank in mehrere Skandale verwickelt war.
(Reuters)