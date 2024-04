Schweizweit stiegen die Ersteintritte der Seilbahnen um 5 Prozent gegenüber dem März vor einem Jahr, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz am Freitag mitteilte. Im Februar hatte noch eine Minus von 9 Prozent zu Buche gestanden. Der März sei allerdings wie schon der Februar «viel zu warm» gewesen. So hätten die Skigebiete nur bedingt davon profitiert, dass die Oster-Feiertage auf Ende März fielen. Zudem hätten einige Gebiete den Betrieb wegen zu starkem Wind für mehrere Tage einstellen müssen, so der Verband weiter.