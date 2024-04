Die Offerte sei unaufgefordert und unverbindlich, an strenge Bedingungen geknüpft und stark konditioniert, teilte Anglo American am Donnerstag mit. Das Angebot werde derzeit geprüft. Zu früheren Berichten über Vorgespräche mit Anglo American wollte sich BHP nicht äussern. Der Deal würde zwei globale Bergbauriesen zusammenführen und wäre eine der grössten Übernahmen in der Branche seit Jahren.