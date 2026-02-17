Im ersten Halbjahr verzeichnete der Kupferbereich einen Anstieg des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 59 Prozent auf 8 Milliarden Dollar. Die Erträge aus dem Eisenerzgeschäft, das nach wie vor fast die Hälfte des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht, stiegen um vier Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar. Derzeit führt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge schwierige Verhandlungen in China mit dem staatlichen Eisenerzkäufer. Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt hat dafür gesorgt, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt kommt, was die Preise drückt.