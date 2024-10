Der Airbus -Konkurrent ist in diesem Jahr von einer Krise in die nächste geschlittert. Im Januar hatte sich in einer Boeing 737 MAX mitten im Flug ein Teil der Kabinenwand gelöst. Der Druck auf den Vorstand stieg enorm und sorgte letztlich für einen Wechsel an der Konzernspitze. Zudem befinden sich rund 33.000 gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte seit dem 13. September im Streik. Hier zeichnet sich allerdings eine Wende an. Denn im Tarifkonflikt einigten sich Boeing und Gewerkschaften auf einen neuen Vorschlag. Dieser sieht unter anderem eine Lohnerhöhung von 35 Prozent über vier Jahre vor und soll den streikenden Beschäftigten kommenden Mittwoch zur Entscheidung vorgelegt werden. Der Ausstand kostet das Unternehmen nach Einschätzung von Experten etwa eine Milliarde Dollar pro Monat.