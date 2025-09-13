Der Lebensmittelriese hatte Anfang September Konzernchef Laurent Freixe abrupt entlassen. Als Grund wurde eine nicht offengelegte Beziehung zu einer ihm unterstellten Mitarbeiterin genannt. Freixes Entlassung erfolgte nur ein Jahr nach dem plötzlichen Abgang seines Vorgängers Mark Schneider. Bulcke, der seit 2017 an der Spitze des Verwaltungsrats steht, hatte vor zweieinhalb Monaten angekündigt, im kommenden Jahr von seinem Posten zurücktreten zu wollen.