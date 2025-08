Beiden Ländern war es nicht gelungen innerhalb der von US-Präsident Donald Trump gesetzten Frist bis zum 1. August ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten zu schliessen. Am Donnerstag hatte Trump die Zölle auf kanadische Waren von 25 Prozent auf 35 Prozent für alle Produkte erhöht, die nicht unter das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) fallen. Das Weisse Haus begründete dies unter anderem mit dem Versäumnis Kanadas, den Fentanyl-Schmuggel zu unterbinden. In einem Telefonat mit Trump erreichte Mexikos Präsidentin Sheinbaum, dass die neuen Zölle nicht in Kraft treten und eine 90-tägige Frist für die Ausarbeitung eines Handelsabkommens eingeräumt wird.