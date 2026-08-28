Stripe und Advent hatten im Juli ein Gebot von 60,50 ‌Dollar je Aktie für den einstigen Fintech-Pionier unterbreitet, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hatte. ‌Der Verwaltungsrat von PayPal habe das ursprüngliche Angebot jedoch ​als unzureichend eingestuft. Das Gebot entsprach nur einem Bruchteil der Bewertung von rund 360 Milliarden Dollar, die PayPal auf dem Höhepunkt des Pandemie-Booms im Jahr 2021 erreicht hatte.