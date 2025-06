Der Meta-Gründer Mark Zuckerberg macht die Anwerbung neuer Experten für Künstliche Intelligenz (KI) einem Medienbericht zufolge zur Chefsache. Der Chef der Facebook-Mutter wolle persönlich etwa 50 Spezialisten anheuern, um die Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz voranzutreiben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. Eines der Mitglieder dieses Teams werde Alexandr Wang, der Gründer des Startups Scale AI, an dem sich Meta einem anderen Bloomberg-Bericht zufolge mit mehr als zehn Milliarden Dollar beteiligen will.