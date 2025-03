Die Titel des Impfstoffherstellers Moderna brachen an der Wall Street um rund zwölf Prozent ein, Novavax verloren fast sieben Prozent, BioNTech und Pfizer verbilligten sich um mehr als sechs beziehungsweise ein Prozent. Auch Gentherapie-Spezialisten wie Taysha Gene Therapies, Solid Biosciences und Sarepta Therapeutics rutschten zwischen 15 und 23 Prozent ab. Der S&P 500 Biotech-ETF fiel um 4,9 Prozent - was zu dem Rückgang von rund sechs Prozent in diesem Jahr hinzukommt.