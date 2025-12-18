Vertreter der Vereinigten Staaten und Russlands planen US-Medienberichten zufolge am Wochenende neue Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs. Es solle bei dem Treffen in Miami auch um den Friedensplan gehen, der zuletzt in Berlin von der Ukraine, den Europäern und den USA weiterentwickelt worden war, berichteten die Nachrichtenportale «Politico» und «Axios» unter Berufung auf informierte Kreise und einen namentlich nicht genannten Beamten aus dem Weissen Haus.