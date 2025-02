Buffett mahnte in seinem Aktionärsbrief zudem, der Kapitalismus habe Fehler und werde missbraucht - «in gewisser Hinsicht jetzt ungeheuerlicher als je zuvor». Das Fehlverhalten von «Schurken» sei in vollem Gange. «Kümmern Sie sich um die vielen Menschen, die ohne eigenes Verschulden die kürzeren Strohhalme im Leben ziehen», schrieb Buffett an die Adresse der Regierung.