Joe Bae, Co-Chef von KKR, nennt Berkshire wiederholt als Inspiration für die Entscheidung des in New York ansässigen Unternehmens, die «Strategic Holdings»-Einheit zu gründen. Diese Einheit ist dafür gedacht, langfristige Investitionen zu halten – ein Konzept, das Bae am Mittwoch auf der Bloomberg Invest-Konferenz in New York erneut bekräftigte. «Was wir mit Strategic Holdings aufzubauen versuchen, ist in gewisser Weise ein Mini-Berkshire Hathaway», sagte Bae.