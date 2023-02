Die EU hat Regeln verabschiedet, die den Verbrennungsmotor ab 2035 in Neuwagen verbieten. Ob die Bundesregierung will, dass nach dem vorgeschlagenen Stichtag neue Autos mit Verbrennungsmotor auf die Strassen kommen, sagte Theurer nicht. Seine Kommentare deuten jedoch daraufhin, dass Berlin den Verkaufszeitraum von Verbrennern verlängern will und dürften die Kommission und grüne Aktivisten beunruhigen.