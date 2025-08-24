«Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nicht so gut», nennt VisitBerlin-Sprecher Tänzler einen Grund dafür. «Und das macht sich natürlich auch ein bisschen im Reiseverhalten bemerkbar.» Der Jahresurlaub stehe im Fokus, gespart werde eher an den Zweit- und Drittreisen. Ein Hauptgrund für die schwache Entwicklung ist daher die Kaufzurückhaltung der heimischen Urlauber, die mehr als 60 Prozent der Besucher ausmachen. Jahre mit hoher Inflation wirken hier nach. «Deutsche Touristen sind sehr preissensibel», sagt Tänzler. Europas grösste Volkswirtschaft ist zuletzt zwei Jahre in Folge geschrumpft - als einzige grosse Industrienation (G7). Die spanische Wirtschaft, in der der Tourismus rund 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, entwickelte sich auch wegen des Besucheransturms weit besser.