Nach einem Rückgang infolge der Zinserhöhungen sind die Wohnungspreise in Berlin laut dem Online-Immobilienmakler Immowelt vier Monate in Folge gestiegen. Die Hauptstadt war die einzige deutsche Grossstadt, in der die Wohnkosten im letzten Quartal um mehr als 1 Prozent stiegen, während sie in Frankfurt um 2,6 Prozent und in München um 0,5 Prozent sanken.