Die MFE-Holding habe den "Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE" angemeldet, wie am Sonntag aus einer Mitteilung der österreichischen Wettbewerbsbehörde mit Datum vom 13. Dezember hervorgeht. Ein Brancheninsider sagte dazu jedoch, es handele sich nur um einen technischen Vorgang, da der Großaktionär MFE zuletzt seinen Anteil an ProSieben insgesamt erhöht hatte. Es sei nicht geplant, in absehbarer Zeit die Mehrheit von ProSiebenSat.1 zu übernehmen. Eine feindliche Übernahme des bayerischen Unternehmens durch die Italiener gilt politisch derzeit ohnehin als quasi ausgeschlossen. Von MFE war zunächst kein Kommentar zu erhalten. ProSiebenSat.1 lehnte eine Stellungnahme ab.