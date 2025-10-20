Neu sollen einerseits Daten über elektronisches Geld ausgetauscht und andererseits die Vollstreckungshilfe bei der Eintreibung der Mehrwertsteuer gestärkt werden. Beide Parteien unterzeichneten am Montag in Brüssel ein Änderungsprotokoll des Abkommens über den automatischen Informationsaustausch (AIA) in Steuersachen, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) mitteilte. Die europäische Kommission sprach in einem Communiqué von einem «wichtigen Schritt im Kampf gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung».