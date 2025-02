Für April planen der Bundesrat und die Europäische Kommission das Abkommen zur Teilnahme der Schweiz an den EU-Programmen in Brüssel zu paraphieren, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Dieses Abkommen müsse noch dieses Jahr unterzeichnet werden, damit die Assoziierung der Schweiz am Forschungsprogramm der EU rückwirkend ab dem 1. Januar 2025 sichergestellt ist. Die Unterzeichnung dieses Abkommens sei für November 2025 geplant.