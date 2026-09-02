Der SNB-Bankrat setzt sich aus elf Mitgliedern zusammen, die für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden. Sechs Mitglieder sind vom Bundesrat, fünf von der Generalversammlung der Aktionäre zu wählen. Der Bankrat übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung der SNB aus.