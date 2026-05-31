Siegwerk hat weltweit 5400 Angestellte. Die Fabrik in Bargen ist der einzige Standort in der Schweiz. Grund für die Verlagerung der Produktion ins billige Ausland ist der starke Franken. Und: In der Schweiz gibt es praktisch keine Druckereien mehr, die Etiketten von PET-Flaschen oder Folien bedrucken. Zudem schwächelt der europäische Markt für UV-Druckfarben, die Nachfrage sinkt. Nur in Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika wächst die Branche noch. Eine Produktion in der Schweiz ergibt da aus Sicht von Siegwerk keinen Sinn mehr.